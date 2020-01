Roma-Torino streaming e probabili formazioni: dove vederla (Di sabato 4 gennaio 2020) Roma-Torino: la Lupa sfida i granata nell’anticipo serale della domenica della 18ª giornata di Serie A La sfida serale fra la Roma di Fonseca e il Torino di Walter Mazzarri scalderà la domenica calcistica della 18ª giornata di Serie A. I capitolini sono quarti in classifica con 35 punti, i granata invece sono al 10° posto assieme al Milan a quota 21. Roma-Torino: la partita si giocherà domenica 5 gennaio 2020 nello scenario dello Stadio Olimpico di Roma con fischio d’inizio alle ore 20.45. Roma-Torino sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android. Sarà possibile anche seguire Roma-Torino sulle moderne smart tv compatibili con ... Leggi la notizia su calcionews24

socios : Il 2020 è già qui, e sapete cosa significa? Stanno per arrivare i Fan Token dell @OfficialASRoma. Ma prima vogliamo… - aagulla_espn : Domingo: Roma vs Torino Lunes: Juventus vs Cagliari y Napoli vs Inter Junto a @Rortiz_ESPN #SerieAxESPN - forzaroma : #RomaTorino, che storie di mercato: in estate la lettera di diffida per #Nkoulou #ASRoma -