Rod Stewart aggredisce ​un buttafuori a Capodanno e finisce in tribunale - (Di sabato 4 gennaio 2020) Novella Toloni Il cantante 74enne e il figlio Sean sono accusati di aver messo le mani addosso e preso a pugni un addetto alla sicurezza che gli aveva negato l'accesso in un locale esclusivo della Florida Rod Stewart ha iniziato il nuovo anno con una denuncia. Il cantante britannico è stato arrestato dalla polizia - e poi rilasciato in attesa di giudizio - dopo aver aggredito, insieme al figlio Sean, un addetto alla security fuori da un lussuoso hotel in Florida. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, che è entrato in possesso del rapporto ufficiale della polizia, il 74enne avrebbe scatenato una rissa fuori dal "The Breakers", un hotel esclusivo di Palm Beach, in Florida. I fatti sono avvenuti nella notte di San Silvestro intorno alle 23. Rod Stewart e il figlio 39enne, Sean Stewart, si trovavano a Palm Beach per trascorrere le festività in famiglia. Insieme ad altre ... Leggi la notizia su ilgiornale

