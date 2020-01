Per Benedetta Parodi il 2020 inizia sulla neve e in famiglia: sui foto social con Fabio e Cristina (Di sabato 4 gennaio 2020) Per dare il benvenuto al nuovo anno Benedetta Parodi ha scelto la neve. La vediamo bellissima sui social in tenuta da sci. Il nuovo anno inizia proprio tra le montagne. E ovviamente le feste si passano in famiglia. Non a caso tra le prime foto del 2020 su Instagram c’è anche quella con sua sorella Cristina, per augurare a tutti un sereno anno. E sarà anche questo un anno speciale perchè si baserà molto su famiglia e amore. Benedetta Parodi infatti si gode il suo Fabio! In una recente intervista per La Stampa, la conduttrice ha rivelato anche il segreto di un amore così lungo e speciale. Benedetta Parodi E Fabio CARESSA: IL SEGRETO DI UN AMORE LONGEVO Nell’intervista a La Stampa, la Parodi ha dichiarato: “il segreto è essere sinceri e affrontare i problemi altrimenti marciscono. Lui è molto diretto e questo aiuta. E poi è importante avere uno spazio anche fisico ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

