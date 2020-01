Lobotka – L’ultima richiesta del Celta fa saltare Adl dalla sedia (Di sabato 4 gennaio 2020) Il sito di informazione sul Calcio Napoli “tuttonapoli” riporta le ultime sulla trattativa tra Adl e Mouriño per Lobotka. Adl al quanto infastidito davanti all’ultima richiesta del Celta Vigo: “Aurelio De Laurentiis resta in Svizzera, in vacanza con la famiglia della moglie Jacqueline. Rientrerà a giorni a Roma, ma sta seguendo le operazioni di mercato che dovrebbero portare Stanislav Lobotka a Napoli. Ci sta pensando il ds Cristiano Giuntoli a portare avanti la trattativa, rientrato da poco dagli Stati Uniti, anche lui in vacanza. Si era vociferato di un blitz del dirigente in Spagna per chiudere la trattativa, ma in realtà non c’è ancora l’accordo tra il Napoli e il Celta Vigo. Ieri il ds azzurro è rimasto a Castelvolturno, dove ha lavorato via telefono per sistemare l’offerta da presentare agli spagnoli. E in verità non si sono visti nemmeno gli agenti ... Leggi la notizia su forzazzurri

Salvato95551627 : RT @areanapoliit: SKY - Lobotka-Napoli, l'ultima richiesta del Celta Vigo. Intesa da trovare, cifre e dettagli - areanapoliit : SKY - Lobotka-Napoli, l'ultima richiesta del Celta Vigo. Intesa da trovare, cifre e dettagli - SiamoPartenopei : SKY - Lobotka-Napoli, l'ultima richiesta del Celta Vigo. Intesa da trovare, cifre e dettagli -