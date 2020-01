Gregorio Crappa, nome emergente della moda è stato arrestato (Di sabato 4 gennaio 2020) Il modello Gregorio Crappa arrestato per detenzione di marijuana ai fini di spaccio E’ stato arrestato il modello emergente della moda Gregorio Crappa per detenzione di marijuana. Secondo la polizia il 24enne di Biella svolgeva il mestiere di fotomodello per griffe prestigiose della moda internazionale e abbinava ad esso l’attività di spacciatore. Ecco perché dalle passerelle e dai set fotografici è passato al commissariato Villa San Giovanni, dove è stato tratto in arresto. L’accusa è detenzione di marijuana a fini di spaccio. La notizia è stata resa nota solo da poco, ma la vicenda risale al 30 dicembre scorso. In quella giornata, infatti, la polizia ha perquisito l’abitazione del giovane modello. La perquisizione è stata disposta dopo che alla Polizia erano arrivate svariate segnalazioni riguardo un andirivieni sospetto di persone in un edificio di Nolo. Gregorio Crappa è stato ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Gregorio Crappa, nome emergente della moda è stato arrestato - - Notiziedi_it : Il modello Gregorio Crappa arrestato per detenzione di marijuana - Notiziedi_it : Modello e pusher, arrestato per droga Gregorio Crappa -