Grande Fratello Vip 2020: Paolo Ciavarro concorrente (Di sabato 4 gennaio 2020) Paolo Ciavarro Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 c’è spazio anche per un ‘figlio di’. Paolo Ciavarro è infatti uno dei concorrenti della quarta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, che prenderà il via mercoledì 8 gennaio. Paolo Ciavarro è nato a Roma il 22 ottobre 1991. Figlio degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, si è laureato in economia alla Luiss. Terminato il suo percorso di studi, ha deciso di intraprendere la carriera televisiva, motivo per il quale ha partecipato, in coppia con il papà, alla seconda edizione di Pechino Express datata 2013. I due, denominati nel gioco “Padre e Figlio“, sono stati in gara per otto puntate. L’anno successivo è entrato nel cast di Forum, mentre dal 2017 al 2019 è stato uno dei conduttori del daytime di Amici in onda su Real Time. Fino all’età di 17 anni, al fine di ... Leggi la notizia su davidemaggio

GrandeFratello : SPOILER ???? Quattro Highlander del Grande Fratello parteciperanno al #GFVIP: Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasqua… - GrandeFratello : L'attesa è finita: in esclusiva per voi Grande Fratello svela una delle nostre nuove concorrenti... ??#GFVIP - MimodiCreta : RT @CesareSacchetti: Rocco Casalino esce dal grande fratello ed entra a Palazzo Chigi. Simone Coccia, spogliarellista ex GF anche lui e com… -