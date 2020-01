Gazzetta: 5 milioni separano il Napoli e il Celta Vigo per Lobotka (Di sabato 4 gennaio 2020) Sono state disattese le aspettative per l’affare Lobotka. Ieri mattina c’era la convinzione che si potesse chiudere a breve e soprattutto che gli spagnoli non avrebbero creato problemi ed invece all’ultimo minuto è saltato l’incontro previsto con Giuntoli come scrive la Gazzetta dello Sport Il viaggio del diesse in Spagna è stato annullato all’ultimo momento, quando ha saputo che il presidente galiziano s’era impuntato sulla richiesta di 25 milioni di euro. La situazione è in fase di stallo e se ne riparlerà la prossima settimana, quello che è sicuro è che Lobotka ha deciso di venire a Napoli e quindi sta pressando il suo club e contemporaneamente Aurelio De Laurentiis è uno che difficilmente recede dalle proprie decisioni. Dunque, la discussione con il Celta Vigo potrebbe andare avanti ancora per giorni, perché il presidente non è disposto a cedere alle ... Leggi la notizia su ilnapolista

