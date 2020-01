Fabio Rovazzi e Kokeshi: ecco cosa non farebbe mai per lei (Di sabato 4 gennaio 2020) Fabio Rovazzi sembra aver trovato l’amore: da sette mesi si frequenta infatti con Kokeshi, alias Karen Rebecca Casiraghi. La fidanzata è una influencer e youtuber, diventata famosa all’inizio principalmente per le sue recensioni riguardanti le sigarette elettroniche. In un’intervista a Gente Fabio Rovazzi si è aperto, mostrandosi molto innamorato, anche se il per sempre fa paura: Siamo insieme da sette mesi, stiamo bene e siamo così uniti che a volte penso ci piacerebbe fonderci, essere davvero una cosa sola. Senza Karen mi sento perso. Quando siamo in mezzo a tanta gente, invece di guardarmi attorno cerco lei. E quando la trovo sto bene. È una donna pazzesca, di rara ironia. Il primo incontro fra Fabio Rovazzi e Kokeshi, poi, sembra quasi da film: Ricordo che quella volta abbiamo parlato parecchio, ma entrambi eravamo sentimentalmente impegnati. Solo quando siamo ... Leggi la notizia su velvetgossip

