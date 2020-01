Conferenza stampa Ranieri: «Ibrahimovic porta entusiasmo. Samp, voglio una grande partita» (Di sabato 4 gennaio 2020) Conferenza stampa Ranieri: le parole del tecnico della Sampdoria (Francesca Faralli, inviata a Genova) – Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto in Conferenza stampa per presentare la sfida contro il Milan: «La squadra l’ho ritrovata bene dopo la sosta: tutti hanno rispettato i programmi di lavoro consegnati prima della pausa ma stiamo bene e abbiamo recuperato quasi tutti». IL MILAN DI Ibrahimovic – «Dobbiamo provare replicare lo spirito di agonismo, di attenzione e di aiuto reciproco messo in campo in occasione di Samp-Juve. Mi aspetto un avversario caparbio, con San Siro pieno che spinge al massimo i proprio beniamini e noi dovremo essere bravi ad affrontare la gara anche dal punto di vista ambientale. Ibrahimovic porterà entusiasmo e mentalità vincente, da parte nostra noi dovremo cercare di fare una gran partita, ripartendo dalla prestazione contro la ... Leggi la notizia su calcionews24

