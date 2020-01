Colpo dell’anno in un appartamento a Milano vittima un 28enne, ladri penetrano nell’appartamento e rubano lingotti d’oro, collezione di monete e Rolex per un valore di 400 mila euro (Di sabato 4 gennaio 2020) Hanno usato la fiamma ossidrica per tagliare la cassaforte e per entrare in possesso del prezioso contenuto. Una banda di ladri ha fatto irruzione in un appartamento al centro di Milano e hanno rubato un vero e proprio tesoro. Il prezioso bottino è stato quantificato dal proprietario dell’appartamento, un ragazzo di 28 anni, sui 400 mila euro. Rubati un Rolex, lingotti d’oro, gioielli e una preziosa collezione di monete. Il furto è avvenuto nella centrale via Vincenzo Monti al civico 57. Non è ancora ben chiaro il giorno in cui è stato messo a segno il furto ma sicuramente tra la domenica del 29 dicembre a giovedì 2 gennaio. Il 28enne in quell’arco di tempo si era allontanato dalla sua prestigiosa residenza per passare il Capodanno fuori casa. I ladri sono riusciti ad entrare nell’appartamento da una porta secondaria e hanno messo soqquadro l’appartamento per ... Leggi la notizia su baritalianews

