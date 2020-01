Cameron Diaz a 47 anni mamma, è nata la piccola Raddix (Di sabato 4 gennaio 2020) Cameron Diaz mamma per la prima volta a 47 anni, la bambina si chiama Raddix Madden Giunge a sorpresa l’annuncio su Instagram sulla nascita della figlia di Cameron Diaz. L’attrice americana è diventata mamma a 47 anni e la lieta notizia è stata data dal papà Benji Madden. E’ stato lui a scrivere infatti il messaggio sul social ma non ha pubblicato alcuna foto della piccola. Sembra che la coppia voglia mantenere il riserbo sulla figlia e si presume che non la mostreranno presto sui social. La notizia è arrivata all’improvviso e nessuno se lo aspettava, anche perché non c’erano state recenti notizie su una gravidanza dell’attrice. I due sono al settimo cielo e dopo quattro anni di matrimonio hanno abbracciato il frutto del loro amore. Cameron e Benji si sono sposati il 5 gennaio del 2015 e adesso sono genitori per la prima volta. La notizia ha sorpreso i fan della coppia Negli ... Leggi la notizia su kontrokultura

