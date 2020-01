Bombardamento in una scuola militare in Libia: decine di morti (Di domenica 5 gennaio 2020) Non solo la crisi tra Usa e Iran aperta dall’uccisione del generale Solemaini: l’Occidente deve fare i conti anche sulle crescenti tensioni in nord Africa. Nella serata di sabato 4 gennai 2020 una scuola militare in Libia è stata fatta oggetto di un Bombardamento in cui hanno perso la vita decine di persone. Il raid ha preso di mira un raggruppamento di cento miliziani a sud della capitale che si preparavano a partecipare ai combattimenti. Bombardamento a scuola militare in Libia Secondo le forze di Tripoli sarebbero almeno 28 le persone morte e 18 quelle ferite dall’attacco, ma il bilancio è ancora provvisorio. A condividere i dati è stata l’operazione “Vulcano di rabbia” del governo libico che su Twitter ha pubblicato anche foto e video seguenti all’attacco. Secondo l’agenzia spagnola Efe le vittime sarebbero invece tra 40 e 70, dato ... Leggi la notizia su notizie

