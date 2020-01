Bomba carta a San Giorgio a Cremano, il sindaco: “Lotta dura contro i delinquenti” (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Dopo l’esplosione di una Bomba carta a San Giorgio a Cremano, davanti il pub “O’ grill” in piazza Giordano Bruno, il sindaco vesuviano Giorgio Zinno non ci sta. Sui social l’appoggio del primo cittadino ai commercianti. Non è la prima volta che nel comune vesuviano si registrano questi tipi di fenomeni estorsivi. “La scorsa notte – racconta Zinno – intorno alle 2.30 ignoti hanno fatto esplodere una Bomba carta davanti al locale O’ grill in piazza Giordano Bruno, danneggiando l’esterno dell’attività. Per fortuna nessun ferito. La Polizia di Stato sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’Ente, oltre a quelle private, che hanno ripreso l’area antistante il locale e anche le possibili vie di fuga”. “Ho immediatamente contattato i titolari – continua il sindaco ... Leggi la notizia su anteprima24

