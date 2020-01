Bar abusivo gestito da fratellini di 9 e 10 anni: la scoperta a Catania (Di sabato 4 gennaio 2020) Da Catania la cronaca di una scoperta sconvolgente: due fratellini di 9 e 10 anni avrebbero gestito un bar abusivo, poi sequestrato dalla polizia e al cui interno, secondo quanto emerso, sarebbero state ricavate anche una sala giochi e una rivendita di botti. Bimbi di 9 e 10 anni gestivano bar illegale Avrebbero soltanto 9 e 10 anni i bimbi che, secondo quanto riportato dall’Ansa, gestivano un bar illegale in un quartiere di Catania, scoperto e sequestrato dalla polizia così come le attività annesse: una sala giochi e una rivendita di fuochi d’artificio. L’esercizio sarebbe stato seguito in prima persona dai due minorenni e uno di loro, all’arrivo degli agenti del locale commissariato, avrebbe acceso dei botti all’interno del locale. Due persone denunciate Sempre secondo l’agenzia di stampa, sarebbero due le persone denunciate in seguito alla scoperta. Si tratterebbe ... Leggi la notizia su thesocialpost

