The Witcher è il nuovo Hercules 2020: gli effetti speciali li fanno meglio su Rai Yo-Yo (Di venerdì 3 gennaio 2020) "The Witcher" è una serie tv che sembra seguire le orme delle serie action-fantasy degli anni '90 anziché cercare di settare nuovi standard della serialità fantasy. È un Hercules 2020 con Henry Cavill candidato a nuovo Kevin Sorbo (e Ranuncolo a nuovo Iolao). Ma il vero nervo scoperto è la CGI completamente da rivedere: ci sono animazioni migliori su Rai Yo-Yo. Leggi la notizia su tv.fanpage

