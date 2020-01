Star Citizen: la versione alpha 3.8 ha aggiunto nuove funzionalità e lo studio ha pubblicato un video dedicato a Squadron 42 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Proprio verso la fine del 2019, Cloud Imperium Games ha fatto un regalo di Natale a tutti i suoi giocatori per quanto riguarda Star Citizen. Lo studio ha infatti pubblicato la versione 3.8 del loro simulatore spaziale, aggiungendo nuova tecnologia planetaria, nuovi mondi e nuove abilità PvP-Oltre a questo è stato pubblicato un nuovo video dedicato alla modalità single player del gioco, ovvero Squadron 42 che dovrebbe essere disponibile a partire da quest'anno. Ma il punto più focale della versione 3.8 è la nuova tecnologia planetaria che renderebbe ogni pianeta come se fosse reale, aggiungendo inoltre avversità atmosferiche e molto altro.In altre notizie, il gioco ha raggiunto la bellezza di 261.395.217 milioni di dollari e così anche il numero degli account registrati è salito, arrivando a 2.487.688. Un incredibile successo per questo simulatore spaziale. Senza ulteriori indugi vi ... Leggi la notizia su eurogamer

GamingToday4 : Ora puoi battere le cose con i pugni in Star Citizen - noticias_gamer_ : Squadron 42 - Visuales 2019 - - GamingToday4 : Ora puoi battere le cose con i pugni in Star Citizen -