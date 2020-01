Sanremo, Tecla come Cinquetti e Pausini: esordio da record. Sanremo è dietro l'angolo (Di venerdì 3 gennaio 2020) 8 marzo. Un brano in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020. Canta Tecla: una ragazza di appena 16 anni. Piace alla critica, convince la sua voce e il modo di cantare. La sua età ricorda quella dell’esordio di Gigliola Cinquetti o Laura Pausini, che hanno segnato in modo indelebile Leggi la notizia su liberoquotidiano

FranciOldani : RT @ZeusMega: Se Tecla vince Sanremo Giovani date un premio ad Antonella Clerici se lo merita ?? - reale_official : RT @ZeusMega: Se Tecla vince Sanremo Giovani date un premio ad Antonella Clerici se lo merita ?? - ZeusMega : Se Tecla vince Sanremo Giovani date un premio ad Antonella Clerici se lo merita ?? -