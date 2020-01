Salvini prova a difendersi sulla Gregoretti portandosi dietro Conte e Di Maio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Matteo Salvini vuole difendersi dall’accusa di sequestro di persona nel caso di Nave Gregoretti portandosi dietro Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Con la memoria che verrà depositata questa mattina alla giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato, che dovrà decidere se accogliere o no la richiesta del Tribunale dei ministri di Catania intenzionato a sollecitare il rinvio a giudizio dell’ex titolare dell’Interno, ribadirà di aver «agito per difendere il mio Paese», ma soprattutto sosterrà che «ogni decisione è stata presa in maniera collegiale, condivisa anche nelle trattative con gli altri Stati dell’Unione europea per la distribuzione dei migranti». Salvini prova a difendersi sulla Gregoretti portandosi dietro Conte e Di Maio Ora, tutti voi ricorderete che ai bei (si fa per dire) tempi in cui faceva il ministro dell’Interno, Salvini non pubblicizzava per niente la ... Leggi la notizia su nextquotidiano

