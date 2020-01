Renato Balestra a Vieni da Me: lezioni di stile a Chiara Ferragni (Di venerdì 3 gennaio 2020) Lo stile di Renato Balestra approda negli studi di Rai 1, nel salotto di Caterina Balivo si racconta uno degli stilisti italiani che ha segnato la storia dell’Alta Moda nostrana. Renato Balestra sulla Ferragni: “Fa degli errori“ Con alle spalle ben 95 anni di vita da raccontare, Renato Balestra rivela alcuni aneddoti del suo vissuto, dolorosi e non, a Vieni da Me, la trasmissione pomeridiana condotta da Caterina Balivo, in onda su Rai 1. Grande amante della musica, si scrive alla facoltà di ingegneria come da tradizione familiare, inciampa quasi per caso nel mondo della moda, disegnando un abito per una sua amica, galeotta quella bozza d’abito, il primo di una lunga serie di disegni che hanno introdotto Renato Balestra ai vertici della moda internazionale. Delle donne della televisione di oggi ammira l’eleganza di Milly Carlucci, alla domanda su Chiara Ferragni risponde: “La ... Leggi la notizia su thesocialpost

