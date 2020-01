Reddito di cittadinanza gennaio 2020 con Isee 2019, si rischia di perderlo? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Reddito di cittadinanza gennaio 2020 con Isee 2019, si rischia di perderlo? Chi percepisce il Reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza deve entro fine gennaio 2020 rinnovare l’Isee, pena la sospensione dell’erogazione del beneficio da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Reddito di cittadinanza, la mensilità di gennaio 2020 confermata in ogni caso A ricordare la scadenza è stato lo stesso Istituto tramite il profilo Facebook INPS per la Famiglia. In realtà il discorso è allargato non solo ai percettori del Reddito di cittadinanza. Ecco il messaggio Inps del 2 gennaio 2019. “Da oggi è possibile richiedere l’Isee 2020 per confermare il diritto alle prestazioni a sostegno del Reddito come il bonus bebè o il Reddito e la pensione di cittadinanza. La mensilità di gennaio delle prestazioni verrà erogata anche in caso di non presentazione ... Leggi la notizia su termometropolitico

