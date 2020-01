Oroscopo Branko del 3 gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’Oroscopo di Branko del 3 gennaio annuncia grandi novità per tutti i segni zodiacali. Novità per i Gemelli. Giornata positiva per i nativi dell’Acquario. Nel dettaglio le previsioni astrologiche della giornata di venerdì. Branko Oroscopo 3 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – In questa giornata Saturno vi chiama a nuovi esami e le stelle vi chiedono di fare qualche prova. Gli amori nati nel 2019 con Giove in Scorpione sono per sempre. Toro – Marte in Sagittario si occupa dei vostri sentimenti e s’intromette sul guadagno. Giove porta fortuna nelle faccende quotidiane, mentre Mercurio aumenta le entrate. Date brio all’amore. Gemelli – La famiglia chiede, mentre l’amore vi mette alla prova. Attenzione alle novità che arrivano nella vita pratica, lavoro, affari. In questa giornata avete Marte contro, quindi dovete fare attenzione agli affari. Cautela nello sport. Astrologia ... Leggi la notizia su kontrokultura

