Nessuno mai come il Samsung Galaxy S10 Lite: parola di Ice universe (Di venerdì 3 gennaio 2020) Non perché si sta parlando di una versione economica del top di gamma sudcoreano bisogna pensare che il Samsung Galaxy S10 Lite non offrirà nulla di importante. Il dispositivo, come riportato da Ice universe su Twitter, utilizzerà una tecnologia di stabilizzazione OIS finora mai vista a bordo di un telefono, in grado di offrire risultati di gran lunga migliori di qualsiasi top di gamma attuale. Un sistema che non conosciamo, anche perché il leaker non si è spinto oltre, e pertanto non ci è possibile avanzare alcun tipo di ipotesi. Del Samsung Galaxy S10 Lite, per il resto, sappiamo avrà un foro centrale nel display per l'alloggio della fotocamera frontale da 32MP, ed tre fotocamere posteriori disposte in senso verticale in alto a sinistra (di cui un sensore primario da 48MP stabilizzato ed uno macro da 5MP), con il flash LED subito di fianco. Il lettore di impronte digitali pure ... Leggi la notizia su optimaitalia

fmusolino : “Una cosa è la persona amata, altra cosa è la persona reale che finché l’amiamo non la vediamo mai davvero” Su… - CatalfoNunzia : Le sapienti parole del Presidente Mattarella ci ricordano la via da seguire per dare ai cittadini del nostro Paese… - ClaMarchisio8 : Vorrei dedicare il mio augurio per il nuovo anno a #ChicoForti. Quello che ha passato quest’uomo non si potrà mai c… -