Napoli, le ultime sugli infortunati in vista del match contro l’Inter (Di venerdì 3 gennaio 2020) Napoli, Gattuso continua a preparare la sfida contro l’Inter. Ecco tutte le ultime novità sui giocatori azzurri acciaccati Per il Napoli si avvicina l’importante partita al rientro dalla sosta contro l’Inter. Gattuso continua il proprio lavoro nel centro sportivo di Castelvolturno e prepara in maniera minuziosa la sfida. Il tecnico deve tuttavia far fronte ai diversi acciaccati di cui è composta attualmente la rosa. Allenamento personalizzato per Ghoulam, Mertens e Koulibaly, che ha rivisto il campo. Fabian Ruiz ha invece lavorato in palestra dopo l’influenza accusata ieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

