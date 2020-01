Mondragone, il grande bluff di Pacifico e Zannini in un manifesto pubblico (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoUn manifesto pubblico affisso per le strade di Mondragone – a firma dei consiglieri comunali Valerio Bertolino, Achille Cennami, Pasquale Marquez, Alessandro Pagliaro, Antonio Pagliaro e Giovanni Schiappa – ripercorre l’anno appena trascorso con il sindaco Virgilio Pacifico ed il consigliere regionale Giovanni Zannini, evidenziando in città meno ordine e sicurezza, meno rispetto per le regole, meno decoro e pulizia; a Mondragone più tasse e burocrazia, più contributi e patrocini, più rifiuti e sporcizia. L'articolo Mondragone, il grande bluff di Pacifico e Zannini in un manifesto pubblico proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

PupiaTv : Mondragone, l'opposizione: 'Il grande bluff di Pacifico e Zannini' - -