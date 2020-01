Meningite, identikit di un killer che fa ancora paura (Di venerdì 3 gennaio 2020) La Meningite torna a far paura. L'incremento di nuovi casi negli ultimi tre anni ha riportato al centro dell'attenzione una patologia che nella percezione comune sembrava pressoché scomparsa. E che invece continua a mietere vittime. Anche oggi un nuovo caso: una donna di 48 anni della Bergamasca è morta a Brescia, dove era stata ricoverata d'urgenza dopo che il primo giorno dell'anno aveva accusato i primi malori. È il quarto caso, il secondo fatale, in un mese nella zona. Ma che cos'è, come si previene e, nel caso, quali sono i sintomi? La Meningite, si legge sulla scheda dell'Istituto Superiore di Sanità, è un'infiammazione delle membrane (le meningi) che avvolgono il cervello e il midollo spinale. La malattia è generalmente di origine infettiva e può essere virale, batterica o causata da funghi. La forma virale, detta anche Meningite asettica, è quella più comune: di ... Leggi la notizia su agi

