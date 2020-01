Incidente sul lavoro a Napoli, due operai schiacciati da una gru: sono gravi (Di venerdì 3 gennaio 2020) Grave Incidente sul lavoro, ieri mattina, in via del Sabotino, tra Miano e Secondigliano, periferia settentrionale di Napoli: durante alcuni lavori in strada, una gru si è ribaltata e ha schiacciato due operai che lavoravano sul cestello. Soccorsi immediatamente dal 118, sono stati portati in ospedale: le loro condizioni di salute sono gravi. Un grave Incidente sul lavoro quello che si è verificato ieri mattina in via del Sabotino, tra Miano e Secondigliano, alle periferia settentrionale di Napoli. Stando a quanto si apprende, durante alcuni lavori in strada, una gru si è improvvisamente ribaltata ed è finita su alcuni box auto, schiacciando due operai che stavano lavorando sul cestello. I due uomini sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale: uno di loro è molto grave ed è ricoverato in Rianimazione; anche le condizioni del collega sono serie, ma ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

