Due mesi fa festeggiò scarcerazione con fuochi d’artificio e champagne: arrestato di nuovo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Di nuovo in manette Silvio De Luca, considerato legato al clan Longobardi di Pozzuoli. Appena due mesi fa era stato scarcerato dopo quasi 10 anni di carcere: in suo onore, vi fu una festa pubblica con fuochi d'artificio, champagne e un concerto di un cantante neomelodico. Il video aveva suscitato enormi polemiche in Rete. Leggi la notizia su napoli.fanpage

