Disponibile da oggi la demo di Wanking Simulator (Di venerdì 3 gennaio 2020) Wanking Simulator è il nuovo Simulatore di masturbazione che sarà Disponibile su PC nel 2020 ed in seguito anche su console (anche se per ora non ci sono informazioni più dettagliate in merito). Se siete curiosi di provarlo vi informiamo che è già Disponibile una demo su Steam.Il gioco ci mette nei panni di Winston Gay che a causa di alcune attività troppo rumorose è stato sfrattato dal suo appartamento e trasformato in un senzatetto. Per questo motivo ora deambula per le strade di Gay Bay seminando il caos e sbattendo in faccia agli abitanti il suo gingillo. Tramite il comunicato inviato, il publisher Ultimate Games S.A. ha affermato che i gioielli del protagonista sono censurati e che l'unico atto sessuale presente nel gioco è rappresentato dalla masturbazione.La versione completa di Wanking Simulator arriverà sul mercato con una campagna singleplayer e diverse modalità extra.Leggi ... Leggi la notizia su eurogamer

