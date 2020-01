Davvero Giorgia Meloni, tutta slogan e niente contenuti, può plasmare il futuro? (Di venerdì 3 gennaio 2020) E così la nostra “Giorgia, donna, madre e cristiana nazionale” ha conquistato le cronache internazionali come una delle venti persone che, secondo il Times, “possono plasmare il mondo”. Che dire? Che pensare? Facendo finta per un attimo di non conoscere l’unica e sacrosante verità, sancita definitivamente da Filippo Ceccarelli, che questi elenchi in fondo di fine anno “lasciano il tempo che trovano”, proviamo a darci una risposta. Bisogna dargliene atto, Giorgia Meloni è riuscita a diventare un’icona pop. Merito suo e della sue essenza popolana prima che degli autori del famigerato rap che l’ha solo aiutata a entrare nell’empireo internazionale (esagerazione voluta). È proprio lei ad essere così, nel bene e nel male: tutta slogan e niente contenuti, tutta semplicità (semplificazione) e niente complessità, tutta “gente” e niente élite. Una forza dirompente, un caterpillar social e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ilfattoblog : Davvero Giorgia Meloni, tutta slogan e niente contenuti, può plasmare il futuro? - giorgia_marengo : RT @sonotuapayne: qualunque cosa succeda solo una è davvero certa e cioè: -