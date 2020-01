Dakar 2020: calendario, percorso, programma, orari, tv e streaming (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il primo grande evento motoristico del nuovo anno e del nuovo decennio è ormai alle porte con la Dakar 2020 che si appresta ad aprire i battenti in quel di Jeddah a partire da domenica 5 gennaio. La 41ma edizione della Maratona del Deserto, per la prima volta in programma in Arabia Saudita dopo dieci annate consecutive in America del Sud, si preannuncia estremamente spettacolare ed incerta con molti protagonisti che si daranno battaglia nelle cinque categorie per la vittoria finale. Il Rally Raid più affascinante ed importante al Mondo sarà composto quest’anno da dodici tappe (si inizia il 5 gennaio, ultima tappa prevista per il 17 gennaio) per un totale di 7856 km da percorrere, dei quali ben 5097 saranno di prove speciali cronometrate e valevoli per la classifica generale. Al momento sono iscritti alla gara la bellezza di 572 piloti su 347 mezzi distribuiti nelle categorie moto, ... Leggi la notizia su oasport

