Clementino inneggia alla marijuana, il Comune di Nocera sospende il cachet (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Comune di Nocera Inferiore ha deciso di sospendere il cachet di Clementino per il concerto organizzato a Capodanno dall'amministrazione. La Procura, infatti, ha aperto un fascicolo - per ora non ci sono indagati - con l'ipotesi di reato di istigazione all'uso di stupefacenti: si indaga sui comportamenti del rapper partenopeo, che avrebbe inneggiato alla marijuana dal palco. Leggi la notizia su napoli.fanpage

