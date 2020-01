Capodanno folle a Torre del Greco: identificati gli autori del gesto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoTorre del Greco (Na) – I festeggiamenti folli per Capodanno a Torre del Greco hanno fatto il giro del web (clicca qui). Ebbene, gli autori sono stati identificati dalle autorità e si sta procedendo con le denunce. Lo comunica il Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Fortunatamente gli autori di quei comportamenti barbari che hanno devastato una strada e portato degrado e scompiglio sono stati tutti identificati dopo la nostra segnalazione. Spero che vengano tutti puniti severamente”, ha concluso Borrelli. L'articolo Capodanno folle a Torre del Greco: identificati gli autori del gesto proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

