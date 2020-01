Calciomercato LIVE, trattative 3 gennaio in DIRETTA: l’Inter continua l’affondo su Vidal, la Juventus cerca colpi (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata del Calciomercato invernale: oggi, venerdì 3 gennaio, sono previsti diversi movimenti anche perché la finestra invernale di riparazione è ufficialmente scattata nella giornata di ieri e ormai si entra nel vivo di questa sessione che si concluderà il 31 gennaio. L’Inter continuerà il suo affondo su Arturo Vidal, il centrocampista del Barcellona è il grande obiettivo dei nerazzurri che vogliono rinforzarsi e dunque si continuerà a trattare con i blaugrana ma il club meneghino dovrà cercare anche di lavorare su altri fronti. La Juventus ha già piazzato il colpo Dejan Kulusevski ma sicuramente continuerà a cercare altri uomini di interesse anche in vista della sessione estiva. Il Milan non si accontenta di Zlatan Ibrahimovic e ha bisogno di altre pedine per ... Leggi la notizia su oasport

