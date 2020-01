Auto in corsa precipita dalla scogliera e sparisce senza lasciare traccia: l’incidente ripreso in VIDEO (Di venerdì 3 gennaio 2020) Le Autorità in California sono alla disperata ricerca di un SUV e dei suoi possibili occupanti dopo le immagini che ritraggono il veicolo mentre precipita da una scogliera. Nel video, che trovate in fondo all’articolo, rilasciato dall’Ufficio dello sceriffo della contea di San Mateo, si può vedere il veicolo di colore scuro non fare la curva, procedere spedito verso il limite della strada e poi sparire dalla vista, giù per la scogliera. Una persona che stava percorrendo la stessa strada ha filmato il drammatico momento con la dashcam della sua Auto intorno alle 11 di lunedì 30 dicembre. L’incidente si è verificato in un tratto di costa a sud di San Francisco. Il video è in mano alle Autorità, ma l’Auto deve ancora essere ritrovata. CalFire, California Highway Patrol, San Mateo County Fire Department e l’Ufficio dello sceriffo della contea di San Mateo hanno setacciato ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

dividol : RT @EnpaFloridia: Salvata tra le auto in corsa. Adesso cerca casa. Ha 3 mesi, futura taglia media. Arriva ovunque ci sia amore. Viene affid… - ivan_rocca1 : RT @EnpaFloridia: Salvata tra le auto in corsa. Adesso cerca casa. Ha 3 mesi, futura taglia media. Arriva ovunque ci sia amore. Viene affid… - 2015blackdog : RT @EnpaFloridia: Salvata tra le auto in corsa. Adesso cerca casa. Ha 3 mesi, futura taglia media. Arriva ovunque ci sia amore. Viene affid… -