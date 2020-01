Audrey Chabloz Instagram, stacco di coscia dirompente e decolleté libero da biancheria: «Creatura unica» (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Meraviglia assoluta”, Audrey Chabloz accelera i battiti degli utenti che si imbattono volontariamente o meno sul proprio account Instagram. Oltre 120 mila followers fedelissimi sul profilo social dell’ex gieffina, ma sicuramente tanti anche coloro che incappano casualmente tra gli scatti mozzafiato della bella valdostana. Hostess, modella, ora personaggio pubblico, Audrey si divide da tempo tra l’Italia e Ibiza, dove si è trasferita giovanissima per vivere e lavorare, prima di avere la sua occasione d’oro con la partecipazione all’edizione numero 16 del Grande Fratello. Non sconosciutissima ai tempi dell’ingresso nel reality: Audrey era infatti balzata agli onori del gossip per un flirt con l’ex calciatore Marco Borriello. Audrey Chabloz Instagram, mini abito svela ogni forma: inizio in ‘libertà’ Ventisettenne aostana, ha compiuto gli anni proprio lo scorso 25 dicembre, ... Leggi la notizia su urbanpost

