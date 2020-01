Arte, chi la ama vive più a lungo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una dieta equilibrata, l’attività sportiva costante, il riposo regolare. Ma anche la fruizione dell’Arte sarebbe, secondo un nuovo studio condotto all'University College di Londra, una delle attività che contribuiscono a una vita lunga e in salute. Il team di ricerca ha scoperto che, frequentando regolarmente gallerie d'Arte, musei, concerti, teatri, il rischio di morte precoce si riduce. Già le ricerche precedenti avevano dimostrato che la fruizione dell’Arte può migliorare la salute fisica e mentale, in particolare riducendo le probabilità di sviluppare depressione, dolore cronico e demenza. Tuttavia, nessuno di quegli studi aveva ancora valutato l’impatto della cultura sulla durata della vita. Gli autori hanno utilizzato i dati che riguardano oltre 6 mila adulti che avevano preso pArte a uno studio longitudinale inglese ... Leggi la notizia su gqitalia

SabrinaSalerno : C’è chi guarda e non vede nulla... saper vedere è un’arte! - dario_dambrosio : RT @anthodon: Non la maschera ma la realtà, non la recita ma l’impegno sincero. Il Battista ci insegna l’arte del fare un passo indietro pe… - Katastrofika_83 : @erretti42 @LeonardoCaciopp @Sabina1956 @lindaeciao @ToniSonia L'arte del torto è buona! Chi soatiene la categoria… -