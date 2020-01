Aereo militare precipita in Sudan: nessun sopravvissuto, 18 vittime (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un Aereo militare del Sudan con a bordo 18 persone, tra le quali anche bambini e un membro dell’Onu si è schiantato al suolo: non ci sono sopravvissuti. L’incidente, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, ha causato la morte di 18 persone. Il velivolo, inoltre, era decollato dalla provincia del Darfur ed è precipitato a poco distanza dallo scalo di partenza. Sono in coros le indagini per verificare quanto accaduto. Aereo precipita in Sudan Tragico schianto nella serata di giovedì 2 gennaio: un Aereo militare partito dallo scalo di Darfur, in Sudan, è precipitato al suolo. Non sono ancora chiari i motivi dell’incidente, ma nello schianto hanno perso la vita 18 persone. Tra le vittime anche 4 bambini, un membro dell’Onu (di cui non si conosce ancora l’identità) e tutti i membri dell’equipaggio. Il velivolo aveva portato attrezzature ... Leggi la notizia su notizie

Agenzia_Ansa : Cade aereo militare in #Sudan, 18 morti tra cui bambini #ANSA - fattoquotidiano : Sudan, aereo militare precipita in Darfur: ci sono 18 morti, anche bambini - SkyTG24 : Cade aereo militare in Sudan, 18 morti tra cui 4 bambini -