Un uomo si è barricato in casa a Torino con la madre e il fratello (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un uomo di 41 anni si è barricato in casa a Torino con la madre e il fratello, non permettendo loro di uscire. Sul posto ci sono carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco, con quest'ultimi che stanno cercando di accedere all'appartamento dal balcone mediante una scala. L'intervento dei carabinieri è stato richiesto dalla polizia municipale di Torino a seguito di un Tso (trattamento sanitario obbligatorio). Leggi la notizia su agi

