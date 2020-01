Ultime Notizie Roma del 02-01-2020 ore 17:10 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale puntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Alessandro Di Battista prende le difese del senatore espulso ieri del MoVimento 5 Stelle per il voto espresso in difformità dal gruppo parlamentare sulla legge di bilancio Gianluigi scrive infinitamente più bellino di tanti che si professano tali non c’è mai stata una volta che non fossi d’accordo con lui che sotto leggere quello che dice o trovare differenze con quello che dicevo io nell’ultima campagna elettorale per avere lo Ringrazia la presidenta parlando di Di Battista quell’idea di azione di intransigenza che mi hanno portata a conoscere il movimento che mi hanno argomento nel maxiprocesso risarcimenti da parte di Volkswagen per il diesel Gate il gruppo automobilisti per l’associazione federale dei consumatori vogliono avviare ... Leggi la notizia su romadailynews

TgrRai : #Milano, i #vigilidelfuoco aggrediti nel fortino della malavita mentre cercano di spegnere un #incendio, Ultime not… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 02-01-2020 ore 17:10: romadailynews radiogiornale puntamento con l… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 02-01-2020 ore 17:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -