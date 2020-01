Sparita barca con 45 immigrati (Di giovedì 2 gennaio 2020) Redazione Migrante tenta di attraversare il confine e muore in un dirupo Una imbarcazione con 45 migranti a bordo è Sparita dai radar da 74 ore. È quanto si legge sul profilo twitter di Alarm Phone. «Abbiamo parlato con la Guardia costiera, le autorità in Libia, le organizzazioni internazionali e con il nostro testimone - spiegano -. Nessuno sa cosa sia successo a questa barca. Temiamo il peggio, ma speriamo che in qualche modo siano salvi». Ieri è stata una giornata di lutto nel martoriato mondo dell'immigrazione. Non c'è stato nulla da fare per l'uomo caduto nei pressi del Castello di San Servolo ieri mattina mentre tentava di attraversare il confine tra Slovenia e Italia a piedi con un compagno e con la moglie. L'uomo è precipitato per una ventina di metri in un dirupo. Il compagno è sceso a piedi da solo fino a Trieste a cercare aiuto allertando la polizia. A recuperare ... Leggi la notizia su ilgiornale

