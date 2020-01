Selvaggia Roma Instagram, sensuale in mutandine e canottiera: «Adoro!» (Di giovedì 2 gennaio 2020) La bellissima Selvaggia Roma, ex volto noto di Temptation Island, oggi è una nota influencer. Sul suo profilo Instagram è seguita da oltre 900 mila followers. Poche ore fa ha pubblicato una sua foto decisamente sensuale. Il gioco di ombre ha lasciato gli ammiratori di Selvaggia Roma su Instagram completamente senza fiato. Il suo fisico scolpito non passa di certo inosservato. L’influencer ha voluto iniziare in maniera a dir poco sorprendete il nuovo anno. Le sue curve al punto giusto hanno dato ottimi spunti alla fantasia dei followers, i quali hanno letteralmente invaso il post di like e commenti. Leggi anche –> Selvaggia Roma Instagram, curve strizzate nel micro bikini: «Meravigliosa!» Selvaggia Roma Instagram: sensuale in mutandine e canottiera La bellissima Selvaggia Roma ha voluto stupire i suoi followers con una foto artistica. Nello scatto Selvaggia è stata ... Leggi la notizia su urbanpost

jhullypeereira : Ho appena notato che Selvaggia Roma mi vede le storie su Instagram ma WTF - IsaeChia : #Somiglianza tra #SelvaggiaRoma e #FedericaPacela di ‘#ExontheBeach’ - giusepp28331069 : @stanzaselvaggia Sono completamente d’accordo con Selvaggia L. Non sono della Roma bene. Vivo alla periferia di Mil… -