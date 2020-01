Perdita in una condotta: possibili danni e disagi al Rione Libertà (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Nelle prime ore del mattino è stata riscontrata una forte Perdita su una condotta nel comune di Benevento, in Via Theodor Mommsen, nel Rione Libertà. I nostri tecnici sono già al lavoro per la riparazione del guasto ma, a causa dell’inconveniente, si potrà verificare discontinuità nell’erogazione del servizio idrico fino ad ultimazione dei lavori. Ci scusiamo per i disagi arrecati alle utenze, non dipendenti dalla nostra attività di gestione. Gli aggiornamenti saranno comunicati in tempo reale sulla pagina Facebook e il sito web gesesa.it. Inoltre invitiamo gli utenti a segnalare il riscontro di una Perdita, al numero verde Emergenze e Guasti 800 51 17 17 gratuito e attivo 24 ore su 24. In questo modo, collaborando tutti insieme, avremo la possibilità di raccogliere tutte le informazioni necessarie in modo preciso, e di attivare in tempi più ... Leggi la notizia su anteprima24

