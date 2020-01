Paragone: farò ricorso in tribunale

, espulso dal M5S ha annunciato che si rivolgerà "anche alla giustizia ordinaria contro l'espulsione per far capire l'arbitrarietà delle regole".incassa l'endorsement di Alessandro Di Battista che l'ha definito "infinitamente più grillino di tanti altri" e di Barbara Lezzi, l'altra dissidente ed ex ministra che apprezza l'autonomia di pensiero del "collega" e attacca il Movimento che "espelle gli anticorpi". Consono 17 i parlamenari fuoriusciti o espulsi dal Movimento dall'inizio della legislatura(Di giovedì 2 gennaio 2020)