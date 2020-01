“Napucalisse”, Solot Compagnia Stabile presenta lo spettacolo di Mimmo Borrelli (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Lunedì 6 gennaio, alle ore 18.00, presso il Nuovo Teatro Mulino Pacifico, si terrà il primo appuntamento di “Obiettivo T”, la storica rassegna teatrale promossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento. “Napucalisse” (oratorio in lettura), questo lo spettacolo in programma, di e con Mimmo Borrelli, musiche dal vivo di Antonio della Ragione. Un monologo che scava nelle viscere di un’umanità dolente e arrabbiata, quella di Napoli, destinata a esplodere come il suo Vesuvio. In questo lavoro, emerge forte la visione Politica di Borrelli su Napoli considerato il luogo ideale per perdere la speranza. E il Vesuvio, questo, sembra saperlo. E’ così che, nello spettacolo, alcuni dei suoi abitanti invocano le grazie delle sette madonne Vesuviane, messe a guardia del vulcano per placarlo, e si ... Leggi la notizia su anteprima24

