Lg presenterà la tv oled arrotolabile che scende dal soffitto (Di giovedì 2 gennaio 2020) Posizionare una televisione di diagonale imponente in una piccola stanza non è facile, soprattutto se l’architettura delle pareti risulta sfavorevole. Per questi casi Lg ha trovato la soluzione ideale: uno schermo oled flessibile che si srotola dal soffitto ottimizzando al meglio lo spazio a disposizione. Sarà una delle novità mostrate all’imminente Ces 2020 di Las Vegas ormai alle porte. Si tratta dunque di un’altra innovazione nel campo oled per Lg, leader di questo segmento. L’anno scorso si era vista una soluzione flessibile che compiva il percorso inverso, innalzandosi dal basso, mentre nel 2020 si punterà a una variante di certo più scenografica ma soprattutto, nella pratica, più utile in termini di ingombro. Un miglioramento non da poco visto che l’anno scorso Lg aveva raccontato di quanto fosse difficile un sistema dall’alto verso il ... Leggi la notizia su wired

