Il Liverpool ormai conosce solo la vittoria: Salah-Mané, pratica Sheffield chiusa in un’ora. La classifica (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Liverpool vince. Talmente semplice da diventare scontato. Cammino dei reds impressionante, pazzesco, da record. Ennesimo successo degli uomini di Klopp, che nel posticipo di Premier League della 21ª giornata hanno avuto la meglio per 2-0 dello Sheffield con le reti di Salah e Mané. In classifica è di nuovo +13 sul Leicester. La partita. Ai Reds bastano appena 4 minuti per sbloccare la gara: palla in mezzo dalla sinistra di Robertson e Salah arriva prima di tutti, insaccando da pochi passi. L’egiziano si vede negare la doppietta all’11’, quando Henderson alza sopra la traversa una sua deviazione volante. Il duello fra i due prosegue alla mezz’ora, quando il portiere dello Sheffield si oppone a un altro tentativo dell’ex giallorosso, in mezzo un destro di Wijnaldum che finisce a lato. Nella ripresa il Liverpool insiste alla ricerca del raddoppio ma ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

