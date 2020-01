Emanuele Castrucci | l’account del prof dei tweet su Hitler chiuso

Emanuele Castrucci - il professore pro Hitler evita il licenziamento andando in pensione : Emanuele Castrucci, il professore di filosofia del diritto che aveva twittato a favore di Hitler, ha chiesto e ottenuto di andare in pensione. La richiesta del professore ha così bloccato la domanda di destituzione che ne avrebbe provocato il licenziamento. Il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati, ha disposto con decreto il collocamento in pensione di Castrucci a decorrere dal 1 gennaio 2020. Il docente è nato a Monterosso al ...

Emanuele Castrucci - indagine per propaganda e istigazione per discriminazione razziale aggravata dal negazionismo : L’account è ancora visibile, ma il procuratore di Siena Salvatore Vitello ha disposto il sequestro preventivo del profilo Twitter del professore Emanuele Castrucci e l’oscuramento dei tweet a sostegno di Hitler. La procura ha aperto un fascicolo di indagine ipotizzando il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, aggravata da negazionismo. L’ordinario di filosofia del ...

Emanuele Castrucci - chi è il docente che su Twitter elogia Hitler : Emanuele Castrucci, nato a Monterosso al Mare (La Spezia) nel 1952, è un filosofo e saggista italiano. Professore di Filosofia del Diritto e Filosofia politica all'Università di Siena, è finito in una tempesta quando, il 2 dicembre 2019, a seguito di diversi rapporti, ha rivelato che su Twitter ha condiviso alcuni messaggi in onore di Adolf Hitler e del nazismo.\\ adsensesi Prima di Siena, Castrucci ha insegnato nelle Università di ...

