Donna scomparsa a Stanghella, sparito nel nulla anche il marito (Di giovedì 2 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio In foto, Mohamed Barbri Da ieri mattina non si hanno più tracce di Mohamed Barbri, l'uomo indagato di omicidio e occultamento di cadavere per scomparsa della moglie Samira El Attar Mohamed Barbri, marito di Samira El Attar, la Donna scomparsa da Stanghella lo scorso 21 ottobre, sembrerebbe sparito nel nulla. Si è allontanato in sella alla sua bicicletta, alle 7 di ieri mattina, portando con sé tutti ii documenti e dopo aver accompagnato la figlioletta di quattro anni dai suoceri assicurando che sarebbe tornato poco dopo. E invece dell'uomo di origini marocchine, indagato per omicidio e occultamento di cadavere della coniuge, si sono perse improvvisamente le tracce. Il suo cellulare ha squillato a vuoto fino alle ore 17 del pomeriggio poi, si è spento. I carabinieri hanno avviato subito le ricerche ma, al momento, non sembrerebbero esserci stati sviluppi ... Leggi la notizia su ilgiornale

