Capodanno tragico ad Ascoli Piceno, cade per spegnere il rogo innescato dai botti: muore 26enne (Di giovedì 2 gennaio 2020) Incidente mortale a Capodanno ad Ascoli Piceno: poco dopo la mezzanotte dell’1 gennaio 2020 un ragazzo di 26 anni è morto nel tentativo di spegnere un rogo innescato dai fuochi d’artificio. È caduto ed precipitato per una cinquantina di metri in una zona impervia di Colle San Marco. Feriti anche a Napoli, a Canosa di Puglia un giovane ha riportato la lesione ad un occhio. Tragedia di Capodanno ad Ascoli Piceno, dove la notte di San Silvestro un giovane di 26 anni, Valerio Amatizi, è morto nel tentativo di spegnere un rogo che era stato innescato dai fuochi d’artificio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, poco dopo la mezzanotte il ragazzo, che si trovava in località Colle San Marco, dopo il lancio di alcuni botti che avevano dato il vita ad un principio di incendio nella sterpaglia, ha cercato di intervenire per evitare il propagarsi delle fiamme ma è caduto, precipitando ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

