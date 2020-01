Astronomia: oggi 4 asteroidi “saluteranno” la Terra (Di giovedì 2 gennaio 2020) Quattro asteroidi sfrecceranno a debita distanza dalla Terra, tra 900mila km e 2,8 milioni di km dal nostro pianeta, ben oltre la Luna. “Lo spazio intorno alla Terra è popolato di asteroidi, soprattutto quelli di piccole dimensioni come questi, ed è normale che in un solo giorno ne passino 4, anzi dimostra la nostra capacità di poter prevedere questi passaggi, fino a 20 anni non era così,” ha dichiarato all’ANSA Ettore Perozzi dell’Agenzia Spaziale Europe. “Questi quattro passaggi non comportano alcun rischio per la Terra e tutti e quattro questi asteroidi non sono nella cosiddetta lista di rischio, che comprende gli asteroidi che hanno probabilità non nulla di collidere con la Terra“. Gli asteroidi che oggi sfileranno davanti alla Terra si chiamano 2020AC (diametro di 16 metri), 2020AD (diametro di 15 metri), 2019YH (diametro di 90 metri), ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

